EBexpo 2018 vul attrair la giuventetgna

In dals puncts impurtantas da l’EBexpo 2018 a Scuol duess esser la preschentaziun da mastergn per la giuventetgna. L’Ebexpo è l’exposiziun da la societad da commerzi e mastergn da l’Engiadina Bassa e ha lieu dals 27 fin als 29 avrigl 2018.

Gia il 2013 a l’ultima exposiziun regiunala a Scuol è vegnì deditgà ina part a la giuventetgna. Lezza giada sut la tribuna da la halla da glatsch Gurlaina, in lieu in pau disgrazià. A la proxima EBexpo dal 2018 vegn quella preschentaziun rinforzada. Uschia vegna mess a disposiziun da nov in tenda be per la tematica mastergns e giuventetgna.

Integrar er la scola da commerzi da Samedan

Nov a l’EBexpo 2018 è er la collavuraziun cun la scola da commerzi da Samedan. Uschia è ina part da la preschentaziun en la tenda da la giuventetgna ils differents mastergns en la regiun e la segunda part la spierta da la scola da commerzi da Samedan. Tut quai sper ils radund 70 expositurs che vegnan spetgas, quai che fiss ils romas da l’EBexpo 2013.

