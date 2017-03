Emprima cursa da notg - in success malgrà plievgia

Ils organisaturs eran surprais che uschè bleras persunas èn sa annunziadas per la premiera da la cursa da notg. 17 kilometers da Segl a Puntraschigna. Cun glisch da frunt han 462 persunas fatg la cursa. Gudagnà a l'indigen Curdin Perl. El ha mess 40 minutas per il traject.

L'aura n'ha betg manegià bain cun ils organisaturs da l'emprima cursa da notg cun passlungs. Disturbà ha quai dentant a nagin. Tar in ni l'auter hai forsa duvrà in zic dapi motivaziun d'ir a la partenza, rivads a Puntraschigna èn els dentant dapi che satisfatgs. E l'euforia per la cursa era gronda.

Fatschas rientas a l'arrivada

Lung il traject èn ils participants vegnids beneventads da 5 furmaziuns da musica e tenor ils participants era da bleras persunas lung il traject. Ina super atmosfera e buna pista, malgrà la plievgia - quai il resun da blers.