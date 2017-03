Emprima part dal maraton è gartegiada

Cun la 18avla ediziun da la Cursa da dunnas en il rom dal maraton da skis engiadinais, ha il nov comité d’organisaziun dominà l’emprima giada ina mesadad da la lavur da quest onn. Il president, Menduri Kasper è cuntent e satisfatg.



Cun 980 dunnas a la partenza a S-chanf èn sa participadas pli u main medem bleras curriduras a la Cursa da dunnas sco ils ultims onns. Il squitsch sin la nova organisaziun sajan bain stà grond quest onn, grazia l’agid da numerus voluntaris rutinads, haja tut funcziunà sco giavischà, uschè Menduri Kasper.

Traject maraton è pront

In’emna suenter la Cursa da dunnas è la partenza per la gronda cursa, il 49avel Maraton da skis engiadinais, da Malögia a S-chanf. Il traject è tenor Kasper en in fitg bun stadi. En ils lieus pli delicats, sco per exempel il Guaud da Staz hajan ins transportà naiv artifiziala, la situaziun sin ils lais da l’Engiadin’Ota saja perfin optimala quest onn.

Cologna motivescha

Gia uss dettia in numer da passa 12’800 annunzias, uschia ch’ins possia bain far quint cun passa 13’000 participants al grond maraton in onn avant il giubileum.

Surtut il fatg ch’il campiun olimpic, Dario Cologna vegn ad esser a la partenza proxima dumengia, attira segir anc a numerus passlunghists da sa participar a la cursa populara.

