En segund chatsch deliberà messadi per credit plazza aviatica

Oz, 15:53, actualisà a las 16:54

Violanta Rominger

En la segunda lectura era tut cler ed ils commembers dal Cussegl cirquital d'Engiadin'Ota han deliberà unanimamain il messadi per in credit da 8.5 milliuns francs per renovar la plazza aviatica. En tut duain vegnir investì 22 milliuns francs ils proxims tschintg onns.