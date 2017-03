Engiadin’Ota di gea a la plazza aviatica Samedan

Oz, 14:30

Reto Mayer

Il suveran da l‘Engiadin’Ota ha ditg cler gea ad in credit dad 8,5 milliuns francs per la sanaziun da la plazza aviatica a Samedan. Cun quai è la via libra per realisar il project che custa 22 milliuns francs.