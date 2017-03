Ils glatschers sin tut il mund chalan marcantamain. Quest svilup negativ vegn ad avair anc pli grondas consequenzas per l’umanitad e la natira co enfin qua. Tegnair si questa diminuziun pareva anc nunpussaivel. Simplamain enfin ussa.

Experiment per salvar il glatscher da Morteratsch po entschaiver 2:48 min, Actualitad video dals 17.3.2017

Avant bunamain in onn ha Felix Keller, glaziolog da Samedan preschentà in’idea co ch’ins pudess salvar il glatscher da Morteratsch. Numnadamain cun ennavar ina part da la surfatscha cun naiv artifiziala durant la stad. Questa vetta da naiv, sch’ella fiss almain quatter meters grossa impediss il luar dal glatsch. Las calculaziuns èn fatgas e l’experiment sa entschaiver. Quai cun in glatscher artifizial da 20 sin 20 meters en la regiun da skis Diavolezza.

Sco qua il glatscher da Morteratsch, uschia il destin da tut ils glatschers sin il mund.