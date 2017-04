Far urden: In emprim pass dal nov president communal da S-chanf

Dapi ils emprims da schaner 2017 è Gian Fadri Largiadèr a la testa da la vischnanca. Per avair ina buna survista da tut las fatschentas da S-chanf, ha il guardiaselvaschina elavurà e reciclà ina pluna pendenzas.

Tranter auter ha la nova suprastanza er vulì reveder singulas leschas communala. A l’emprima radunanza communala n’han ils votants da S-chanf dentant betg vulì entrar en las trais tractandas proponidas.

Per Gian Fadri Largiadèr na saja quai betg ina sconfitta: Ins haja dad acceptar la voluntad dal suveran. Las leschas vegnian dentant proseguidas consequen-tamain senza dar bler spazi d’interpretaziun, uschia sco che quai era fin uss il cas, ha suttastritgà il president communal.

Naginas taxas da parcar

La suprastanza communala ha er decis dad abolir per il mument las uras da parcar a S-chanf, en ina emprima fasa fin la fin da fanadur 2017. Suenter vul ins evaluar l’esit dal midament e decider sche las uras duain restar er vinavant cuvridas u betg. La vischnanca da S-chanf haja generà cun las uras da parcadi tranter 800 e 1’000 francs l’onn.

« Igl n’è betg mia finamira da far endretg a mintgin, quai n’è era betg mia lezia. » Gian Fadri Largiadèr

President communal da S-chanf

Svelt e cun forzas unidas

Grondas speranzas han ins a S-chanf da l’investiziun en ina colliaziun svelta e ferma en furma da fibra da vaider. Bain pussaivel saja er, che la collavuraziun tranter las vischnancas vischinantas vegnia schlargiada ils proxims onns. Oz funcziuneschia la collavuraziun fitg bain cun Zuoz a reguard vias e guaud.

Hotel a S-chanf resta finamira

Sco ch’el veva gia menziunà durant sia candidatura, vul Gian Fadri Largiadèr far tut ses pussaivel per ch’i dettia puspè in hotel a S-chanf. Actualmain èn dus hotels dapi plirs onns serrads ed en in nausch fin fitg nausch stadi. Cun ils possessurs d’in hotel sajan ins uss vi d’emprimas discussiuns.

Decisiun che fa prescha

Fin che la deponia da material è plaina, vai tenor il president communal anc in bun mez onn. Sche la «chava d’aur da S-chanf» sco ch’ella vegn er numnada, exista er vinavant sin novas parcellas u betg, ha il suveran da decider. E quai suenter ch’ins ha chattà ina cunvegna cun ils proprietaris da terren enturn la deponia.