Fieu en il guaud datiers da Puntraschigna

Glindesdi da mezdi hai brischà en in guaud datiers da Puntraschigna. Per cumbatter il fieu è er stà en acziun in helicopter.

Pliras persunas avevan alarmà la Polizia chantunala ch'i brischia visavi da l'hotel Palü, 500 meters sur l'Ova da Bernina. Var 40 pumpiers da Puntraschigna e da Samedan hajan lura spert gì sut controlla il fieu, scriva la Polizia chantunala. Il fieu saja spert stà sut controlla. Pervi dals binaris da la Viafier retica che èn da manaivel, èn era stads en acziun dus collavuraturs da la viafier. Var 1'600 meters quadrat han brischà. La raschun n'è betg conuschenta.

Gia il cumenzament d'avrigl avevi brischà a Zernez sin in'acla. Era là è in helicopter stà en acziun ensemen cun 20 pumpiers. In um aveva vulì brischar gasettas davos sia chamonna e sinaquai aveva il pastg sitg piglià fieu.

Scumond da fieu absolut per las valladas talianas ed il Tessin

Pervi da la pauca plievgia ed ils vents vala in scumond absolut da far fieu per las valladas talianas dal Grischun e per il Tessin. Quai munta ch'ins na dastga betg far fieu en e datiers da guauds, era betg vi da fuainas endrizzadas fix. Plinavant vala in grond privel da fieu en la Val Müstair. Per la gronda part da l'ulteriur Grischun inditgescha il chantun era anc in privel considerabel.

