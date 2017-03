Fotografias encunter cugliunaria en l'Engiadin'Ota

Tgi che va cun skis en la Engiadin’Ota cun ina carta dal di vegn fotografads tar tschertas staziuns a val. Il motiv è il cumbat encunter cugliunaria da bigliets.

Radund 100 persunas, che fan cugliunaria da bigliets, vegnan trapladas durant la stagiun da skis en l'Engiadin’Ota. Ina part da quels cas resultan da surdadas ni venditas da cartas dal di.

Quai n'è betg lubì: Er ina carta dal di è persunala. Per evitar quest tip da cugliunarias han las pendicularas da l'Engiadin'Ota decis, dad introducir in sistem da controlla automatica da fotografias. Quai ha ditg Richard Adam, il responsabel per il marketing e per la vendita tar las pendicularas.

Il sistem è per part gia en funcziun

Il sistem è gia stads en funcziun la stagiun da skis passada tar la pendiculara da Signal a San Murezzan e tar las staziuns aval dil Corvatsch e da Furtschellas. El saja dentant anc adina en ina fasa da test. Ord quai motiv na saja el betg anc en funcziun tar la staziun aval da Schlarigna ed a Chantarella.

Las fotografias dals giasts vegnan cumparegliadas

Sch'in giast cun ina carta dal di passa la controlla da bigliets vegn el fotografà. Sch'el passa ina secunda giada fa il sistem anc ina giada ina fotografia e cumpareglia quellas.

Sper la colur da la giacca e da la chapellina cumpareglia il sistem automatic era la fatscha e la grondezza da la persuna. Quai èn datas persunalas, pia biometricas.

Rimnada da datas biometricas

Questa pratica na saja betg automaticamain in problem, di Francis Meier, il pledader da medias da l’incumbensà federal per la protecziun da datas. Enfin oz n'èsi betg scumandà da fotografar giasts.

En il sectur da temps liber recumondi el dentant da betg far diever da controllas cun agid da datas biometricas. Enfin oz n'hajan els anc betg survegnì reclamaziuns da giasts, ch’èn vegnids fotografads en territoris da skis, ha Meier ditg. Perquai mancan er las experientschas cun quest sistem da controlla.

Stizzar datas è impurtant

I saja en mintga cas impurtant, che las fotografias vegnian stizzadas uschè spert che pussaivel per sminuir la ristga dad abus da datas. Tenor Richard Adam da las pendicularas succedia quai in Engiadin'Ota suenter in di.

Co vinavant?

Las numnadas staziuns da la Engiadin’Ota èn las sulettas, che dovran quai sistem automatic tar cartas dal di en il Grischun. Quai mussan retschertgas dad RTR tar las grondas pendicularas grischunas.

Il svilup tecnic è dentant spert, uschè che autras pendicularas vegnian forsa er ad introducir en avegnir tals sistems automatics. Co che las pendicularas da l'Engiadin’Ota cuntinueschan cun lur sistem el futur vegn decidì la fin da la stagiun d’enviern.