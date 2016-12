Ftan: Gea al project «Chance plus»

Oz, 11:12

CDM / Sandra Carisch

La regenza è d'accord da sustegnair la purschida per in 10avel onn da scola a l'Institut otalpin a Ftan per ina fasa d'emprova da trais onns. Questa purschida duai pledentar giuvens e giuvnas tranter 15 e 19 onns.