Ftan: Project nova chascharia sin buna via

Oz, 12:01

RTR/ Reto Mayer

Dapi var trais onns èn ils purs da Ftan vi dal project per in nova chascharia. Pervi ch'il chantun ha pretais in plan d’areal ha stuì vegnir fatg in project sur tut l’areal. Quel e ussa sin maisa e pront per la fasa finala.