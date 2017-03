Gea al project San Murezzan Energia

A San Murezzan ha il suveran approvà in credit supplementar per la San Murezzan Energia.

Cun 685 gea cunter 280 na han ils da San Murezzan approvà il credit da 310 '000 francs per il project San Murezzan Energia. Quests daners dovri per adattaziuns vi dal bajetg administrativ da San Murezzan Energia.

Ids a l'urna èn 39 pertschient dals votants e votantas da San Murezzan.

San Murezzan Energia - in menasich secundar da la vischnanca San Murezzan - procura cun ses 25 collavuraturs per in segir e fidaivel provediment d'electricitad dals 8000 clientas e clients da San Murezzan, Celerina e per part era Champfèr.

