Gianna Nannini unplugged a San Murezzan

La vusch dal rock talian è rivada en Engiadina per in concert dal tuttafatg spezial. Numnadamain en il lieu da luxus a San Murezzan, en las localitads da l’hotel da 5 stailas Badrutt’s Palace.

La chantautura taliana ha dà in concert en in pitschen rom exclusiv. Las cartas per il concert custavan tranter 200 e 900 francs. Durant il concert da bun 2 uras ha Gianna Nannini preschentà ses gronds hits en furma acustica.

Suenter 20 onns puspè en Engiadina

Che la dunna da 63 onns ha dà in concert a San Murezzan, haja da far cun sia passiun per las muntognas ed il sport d’enviern. Ch’ella veglia mussar a sia figlia Penelope ils differents sports là, nua ch’ella aveva sez emprendì da ses a bab ad ir cun skis. Ils ultims onns n’era ella dentant betg pli da vesair en Engiadina, causa che la val e sia clientella na sajan betg pli uschè autentics.

Concert fulminant

"Vai mamma rock" clamavan vuschs talianas ord il public. E la "mamma rock" ha dà in concert sco sche i fissan anc adina ils onns da ses gronds hits sco Latin Lover u era ils onns 90 cun il imni per il champiunadi mundial da ballapè Italia 90. Che il public sesia sin las sutgas bellas dal Palace na vegniva dentant betg en dumonda per Gianna Nannini. Chanzun per chanzun ha ella entusiasmà il public uschia che nagin dals radund 150 aspectaturs na seseva pli sin sia sutga.