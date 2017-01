Bob, skeleton, scarsolar e skis fissan las disciplinas a San Murezzan. Las pistas ed ina bobera existan. Ina bobera natirala – è quai acceptà da l'IOC? San Murezzan sco Host City – giavischà? Las ceremonias avessan lieu en il parc olimpic dal Hotel Kulm. Là abita Rolf Sachs. Tge di el?

Sursiglir cuntegn supplementar Argumentaziun per selecziun Da vart da la campagna en favur da gieus olimpics 2026 en GR hai num ch'i saja da cumparegliar la candidatura grischuna cun ils gieus da Vancouver e Sotschi. Uschia vesian ins ils avantatgs da la candidatura pli pitschna ed i na saja betg pli tant impurtant nua che tge disciplina vegnia chasada.

En il vegl stadion olimpic – a chasa tar Rolf Sachs

El è in designer da mobiglia, artist e decoratur da tribuna. La gronda part da l'onn viva el a Londra. Sch'el è dentant en Engiadina, viva Rolf Sachs en l'anteriur stadion olimpic. 80 onns n'era il stadion betg pli vegnì duvrà, lura ha Rolf Sachs cumprà el. Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ha inscuntrà el là, nua che las ceremonias per sportists avessan lieu, davant sia porta-chasa a San Murezzan.

La bobera natirala – era en 10 onns anc fitta

Be paucs meters vinavant direcziun Schlarigna fissan las concurrenzas da bob, skeleton e scarsolar. Co dentant è quai cun questa bobera natirala? Schon duvrada tar ils gieus olimpics 1928 e 1948 – fiss ina bobera natirala era oz, ni ditg meglier en 10 onns cumpatibla per gieus olimpics? Cleramain gea din quels ch'èn involvids.

San Murezzan, Tavau – tgi vul?

Esser Host City durant eventuals gieus olimpics l'onn 2026 en il Grischun. San Murezzan vul, en mintga cas la politica. Ma betg per tut pretsch. E tge di la populaziun?

