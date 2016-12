'Grazia', ma 'na grazia' a soluziun pussaivla per «Serletta Süd»

L'october 2015 ha la populaziun da San Murezzan acceptà cun gronda maioritad la revisiun da la planisaziun locala «Serletta Süd» che pussibilitescha da bajegiar ina nova Clinica Gut cun in hotel da sanadad. Cunter il project datti recurs. Perquai han 3 privats elavurà ina soluziun sco alternativa.

Trais privats han elavurà in'alternativa 1:42 min, dals 22.12.2016

In'alternativa pussaivla porschan l’affarist e politicher Leandro Testa ed ils dus architects Christoph Sauter e Daniel Pensa.

Sin atgna iniziativa han els elavurà ina soluziun alternativa per il project «Serletta Süd». Il project prevesa la fabrica d’ina nova Clinica Gut ed in hotel da sanadad a San Murezzan.

Il project è il mument pendent tar il chantun Grischun. Tranter auter han ils hotels da 5 stailas Kulm e Palace fatg recurs.

L’idea da l’affarist Leandro Testa ed ils architects Christoph Sauter e Daniel Pensa purschess ina soluziun che pudess evitar ina dispita giuridica. Coc da l’idea è ch'il bajetg na fiss betg pli sin in'autezza da 1837 meters sur mar, mabain sin quella da 1824 meters. Il volumen restass medem.

Tge din las partidas involvidas?

Per il patrun da fabrica na vegn quai betg en dumonda, quai na saja nagina soluziun per els di Martin Meyer, il maina project. Els veglian ir enavant la via cumenzada.

Il hotel Palace n'ha entant betg prendì posiziun, cunquai ch'els n'econuschian betg il project. E per l'hotel Kulm è la proposta interessanta. Els fissan interessads da vegnir a savair dapli e sajan vinavant pronts da chattar ina soluziun cuminaivla.

