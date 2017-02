Grev accident – annullà las cursas da White Turf

Oz, 13:49, actualisà a las 13:57

David Spinnler

Suenter in grev accident durant la prima cursa dal di han ils organisatus annullà tut las cursas da la terza dumengia da White Turf. In chaval da cursa è crudà sin il lai, 2 auters persuenter era. In jockey è vegnì transportà a l'ospital cun la Rega. In dals chavals ha stuì vegnir endurmentà.