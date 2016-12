Greva collisiun cun trais vehichels

Da manaivel da Zuoz hai il glindesdi suentermezdi dà in grev accident cun trais vehichels. Duas persunas èn vegnidas blessadas – ina da quellas grev.

Ina dunna che charrava sin la via principala da Madulain en direcziun Zouz è vegnida sin il vial oppost, nua ch'ella è collidada cun in auto da furniziun. L'auto che vegniva suenter a lez è medemamain siglì en.

Il manischunz da lez auto ha pudì bandunar quel senza blessuras. Curt suenter ha quel piglià fieu. La dunna ha stuì vegnir deliberada or da l'auto cun guaffens. La Rega ha transportà ella cun grevas blessuras en l'ospital chantunal a Cuira. La via principala è stada serrada per trais uras.

