Grevblessà a Valchava

Oz, 20:12

A Valchava hai dà in grev accident da traffic. En ina storta dretga è in um da 49 onns vegnì cun ses auto sur l'ur da la via ora ed è cupitgà pliras giadas, e quai sin ina distanza da 300 meters.

Bild in Lightbox öffnen. El e sia figlia da 9 onns èn vegnids sezs or dal vehichel donnegià dal tut ed èn ids a pè var in kilometer, quai malgrà che l'um era grevblessà. L'ambulanza ha lura transportà el en l'ospital a Scuol. La figlia è vegnida blessada mezgrev e+ transportada en l'ospital da Sta. Maria. RR novitads 18.00