Hatecke goes Turitg

La batgaria engiadinaisa Hatecke avra il matg 2017 ina butia tar il Löwenplatz amez Turitg. Quai ha confermà l'affarist Ludwig Hatecke envers Radiotelevisiun Svizra Rumantscha.

La nova butia da la batgaria engiadinaisa Hatecke vegn ad esser a la Usteristrasse 12. Quai è gist tar il Löwenplatz en vischinanza da la staziun principala da Turitg.

L'idea dals Hateckes: Suandar als giasts

Ils giasts sajan in segment impurtant per la vendita da spezialitads engiadinaisas en las butias a Scuol e San Murezzan, di Ludwig Hatecke. Ils giasts sajan dentant preschents mo durant in pèr mais en Engiadina. Perquai vul la batgaria Hatecke esser preschenta era tar ils giasts cura che quels èn a chasa.

La butia a Turitg sa concentrescha sin spezialitads engiadinaisas. Ludwig Hatecke e ses figl vulan esser preschents persunalmain en butia a Turitg uschia savens sco pussaivel.