Hotel Klarer a Zuoz serra

Rita Klarer, la possessura da l'hotel Klarer a Zuoz ha confermà a Radiotelevisiun Svizra Rumantscha ch'ella serra ses affar la fin d'avrigl. Il motiv principal sajan las circumstanzas economicas. Questas procurian schon dapli pli ditg per mal il magun di Rita Klarer.

Sche bain la decisiun è definitiva saja dentant anc avert. La finamira restia da chattar ina soluziun per manar enavant l’hotel en ina furma ni l’autra.

Spetgar sin resultats d'evaluaziun

Al mument sajan els vidlonder d’evaluar la situaziun actuala da l'affar ha ditg Rita Klarer. Co statti cun las finanzas e las pussibilitads per in futur da l'hotel èn las dumondas per pudair dar respostas sin pussibilitads per il futur. La finamira saja da puspè avrir l'affar l’enviern.

Il hotel e restaurant cun furnaria e pastizaria Klarer exista dapi il 1923 è vegn manà en 3 generaziun a Zuoz.