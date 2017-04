I va bain cun la Val Müstair!

Il nov president communal Rico Lamprecht è cuntent cun il svilup en Val Müstair dapi il cumenzament da ses temp d'uffizi en schaner.

Quiet saja quai daventà en Val Müstair di Rico Lamprecht. El manegia il clima politic e la lavur en la suprastanza communala. Ed el constatescha quai suenter il dir cumbat electoral per il presidi communal l'onn passà.

Lavur intensiva

La suprastanza communala haja ussa blera lavur. Ins è vid l'analisa dals problems da la Biosfera Val Müstair per guardar co che quella po exister vinavant. Ins è vid l'elavuraziun dals projects per ils sviaments da Müstair e Sta. Maria. Ed ins è curt avant la realisaziun dal project da svilup regiunal dad ina chascharia ed in local per elavurar graun. Quai per numnar be in pèr projects actuals. Ins saja dentant sin buna via e Rico Lamprecht è suenter quatter mais sco capo da l'avis ch'i giaja magari bain cun la Val Müstair.

