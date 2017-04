Il Maraton da skis engiadinais vul daventar dapli ch'in event

Pliras cursas da passlung durant l'enviern e cooperaziuns regiunalas era durant la stad. Il Maraton da skis engiadinais vul daventar in center da cumpetenza per sport da cundiziun.

Per ses 50avel anniversari l'onn che vegn survegn il Maraton da skis engiadinais ina nova strategia cun 2 accents: en avegnir duai il maraton esser dapli che in unic eveniment ed il maraton tschertga dapli cooperaziuns regiunalas durant tut l'onn. Quai communitgescha la direcziun. Il Maraton da skis engiadinais è la pli gronda occurenza da passlung en Svizra e vul sa posiziunar en avegnir sco emna da maraton cun pliras cursas. Gia quest onn han ins organisà sper il maraton principal, la cursa da dunnas ed il sprint da notg era anc ina cursa da notg.

Center da cumpetenza per sport da cundiziun

Sper l'emna da maraton tschertga il Maraton da skis engiadinais cooperaziuns regiunalas era cun eveniments durant la stad. La savida organisatorica ed il contact cun voluntaris duain gidar era ad autras occurenzas. Uschia collavura il Maraton da skis engiadinais gia cun la cursa da passlung La Diagonela e cun la cursa da stad engiadinaisa.

Impuls dal nord

L'avust 2016 aveva il Maraton da skis engiadinais già preschentà la direcziun per la nova strategia cun in impuls dal directur da las cursas da passlung Vasa Loppet en Svezia. Il Vasa Loppet ha creà in entir univers dad eveniments e cursas enturn la cursa da passlung principala.