Il maraton engiadinais patescha da la mancanza da naiv

Las preparativas sin il traject dal maraton da skis engiadinais progredeschan cun tutta forza. Quitads na fa dentant quest onn betg il stadi dals lais schelads, mabain la pauca naiv. Surtut en il guaud da Staz ed er a S-chanf en l’arena d’arriv.

La pauca naiv ch'è avant maun sin tut l’areal militar da la Flab a S-chanf, na bastia per beneventar las radund 1'000 passlunghistas da la Cursa da dunnas che ha lieu ils 5 da mars 2017. Naiv producida avant emnas cun chanuns, vegn actualmain manada cun camiuns sin l’areal.

In kilometer banderolas

La naiv na vegn dentant be duvrada per la preparaziun da la loipa da l’arriv da las duas cursas dal Maraton da skis engiadinais. Per fixar las numerusas reclamas dals sponsurs, vuli tenor il schef da l’arriv, Thomas Pinchera, era ina vetta da naiv, causa ch’il terren sut en è schelà. Ch’ins emprovia uss cun dal tut d'arretar las banderolas en in’autra maniera. En tut sajan quai bun 1'000 meters ch'ins ha da fixar.

Scursanì traject final

Per spargnar naiv ha l’organisaziun da la Cursa da dunnas dal Maraton da skis engiadinais definì in nov traject per ils ultims meters avant l’arriv. Empè da laschar currer sco usità las passlunghistas anc ina storta pli lunga, vegn il traject quest onn svià directamain en l’arena d’arriv.

« Plievgia fiss uss il pir che pudess anc capitar » Thomas Pinchera

Schef arrivada Maraton da skis engiadinais

Per schanegiar uschè bain sco pussaivel la naiv ch'è avant maun sin l’areal da l'arrivada dal Maraton da skis engiadinais a S-chanf, vegnan tut las parts che na vegnan betg duvradas per la 18avla ediziun da la Cursa da dunnas proxima dumengia, serradas cun saivs.

Situaziun lais è buna

La pauca naiv fa er quitads tar l’organisaziun dal Maraton da skis engiadinais en il guaud da Staz. Naiv manca er per quel traject e l’access n’è betg permiss cun maschinas grondas. Perquai sajan ins uss vi dal spalar en naiv a maun, ha declerà il president dal comité, Menduri Kasper. Auter ch'ils davos onns saja la situaziun sin ils lais schelads buna e la loipa cumpacta.

La 18avla ediziun da la Cursa da dunnas parta dumengia, ils 5 da mars 2017. Il 49avel Maraton da skis engiadinais, ils 12 da mars 2017.

RR actualitad 17:00