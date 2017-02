Il spurt tecnic final a Salastrains - campiunadis mundials 2017

La SRG SSR sco «host broadcaster» è responsabla che tut ils emetturs dal globus retschaivan 'live' ils purtrets dals campiunadis mundials a San Murezzan.

37 kilometers cabel, 287 tonnas material e 38 cameras han ins stuì transportar si Salastrains sur San Murezzan. 150 collavuratura e collavuraturs da la SRG SSR ed il tpc èn responsabels che tut funcziuna sco planisà.

Il preventiv da la SRG SSR munta a 12,5 milliuns francs per tut ils campiunadis mundials da skis alpin a San Murezzan.

La SRG SSR sco host broadcaster

Sco host broadcaster è la SRG SSR responsabla, che tut ils emetturs sin il mund retschaivan 'live' ils purtrets da las cursas. La SRG SSR ha posiziunà las cameras lung la pista ed ha montà las minicameras en la naiv per registrar detagls e repetiziuns. Per la prima giada curra ina camera sur il traject da las cursas sin in cabel da passa 1000 meters lunghezza. Cun quella èsi pussaivel da persequitar las curriduras ed ils curridurs durant ch’els flizzan giu da la pista.

