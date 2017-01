Il Tour de ski salva in pau Minschuns

Il territori da skis Minschuns en Val Müstair ha gì enfin ussa ina stagiun catastrofala – senza naiv. L'incumbensa da far la pista per il Tour de ski salva perquai in pau la stagiun.

Il territori da skis da Minschuns ha enfin ussa ina fitg nauscha stagiun. I n'ha nagina naiv ed era il pitschen lai per far naiv artifiziala è vid. Uschia na datti insumma nagina pussaivladad dad ir cun skis. Be il restorant sin l'Alp da Munt è stà avert tranter Nadal e Bumaun.

Tour de ski salva in pau la stagiun

Uschia ha l'incumbensa da producir la naiv atrifiziala e far las loipas per las cursas da passlung dal Tour de ski a Tschierv salvà in pau la stagiun. Grazia a questa incumbensa han almain 4 persunas gì lavur cun la producziun dals radund 70'000 meters cubics naiv e cun la preparaziun da la pista.

Speranza sin votaziun dals 12 favrer

Ils responsabels da Minschuns na pon ussa dentant far nagut auter che spetgar sin naiv giu da tschiel e sin la votaziun da referendum dals 12 da favrer. Lura decida la populaziun da la Val Müstair anc ina giada a l'urna davart il project da construir in resort da vacanzas a Tschierv, e da construir ina pendiculara si Minschuns. Quest project cumpigliass era in sistem per ennaiver almain la pista da Minschuns enfin a Tschierv.

