Impressaris dal Grischun dal Sid en tschertga d'alternativas

Ils impressaris èn perquai na pir dapi oz en tschertga da pussaivlas alternativas co cumpensar la sperdita sin il sectur da la construcziun auta. Construcziun bassa è ina, ir sur regiun in'autra e tschertgar nischas ina terza. Tge via ir dependia era adina da la grondezza da l'affar.

Entant ch'ils gronds van surregiunal a far lavurs ed investeschan era per sa spezialisar sin auters secturs restian autras interpraisas pli pitschnas tar quai ch'els fan schon adina. Tgirar la clientella e tschertgar nischas è la devisa tar las interpraisas pli pitschnas. Ir sur la regiun ora na vegn per blers betg en dumonda - or da motivs logistics e finanzials.

In’autra opziun è da fusiunar. En il passà è quai capità qua e la al mument dentant na para quai betg d'esser in tema tar quels impressaris ch'èn anc sulets. Ins vul mantegnair l’autonomia.

RR actualitad 12:00