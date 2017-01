In, dus u trais glatschs a Scuol

A Scuol en l’implant da Trü è en funcziun anc in glatsch artifizial per giugar curling, hockey u simplamain per ir cun patins. Ils dus glatschs natirals n'èn betg vegnì realisads. Pli baud vegnivan producids tuts trais.

Il cussegl da vischnanca da Scuol dal 2013 (avant la fusiun) aveva decidì da betg realisar in glatsch natiral, quai ord plirs motivs. L'emprim motiv eran ils auts custs per realisar, in segund motiv era anc la canera dals chanuns che producivan la naiv sur notg. Ils vischins da l'implant da Trü eran betg d’accord cun la canera.

Cunquai che las vischnancas han fusiunà il 2015 en la nova vischnanca da Scuol era questa tematica anc betg vegnida sin maisa, e la situaziun è restada tar la realisaziun da mo in glatsch. E quai ha chaschunà per reclamaziuns.

En las fracziuns da la vischnanca da Scuol existan anc pliras pussaivladads per ir cun patins sco per exempel la halla da glatsch Gurlaina, in glatsch ad Ardez u Guarda e Ftan. Avant che realisar trais glatschs a Trü sto la vischnanca emprim far ina analisa da la purschida turistica per decider finalmain tgenins che duajan vegnir realisads en avegnir e tgenins betg, uschia il capo Christian Fanzun. Realisar l'entira purschida va en ils custs.