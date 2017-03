In lai da far bogn a Ftan – l’idea vegn adina pli concreta

Actualisà Oz, 7:40

Georg Luzzi

Dals onns 1930 enfin dal 1980 existiva in lai per nudar en vischinanza dal Institut Otalpin a Ftan. La Pro Ftan ha preschentà a la populaziun il project per reviver il lai.