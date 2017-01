Dapi sis emnas sa chatta in luf en il Parc Naziunal Svizzer. Sco ils responsabels dal parc scriva sin lur pagina da facebook è l’animal uss per l’emprima giada vegni fotografà d’ina trapla da fotografia.

Sco ils responsabels scrivan vinavant speran els da pudair cumprovar il proxim temp anc pli exact l’animal da rapina. Uschia saja quai necessari da far ina prova da DNA per pudair dir danunder che l’animal deriva. Uschia saja necessari da chattar per exempel emprovas d’excrements ni da chavels, scriva il Parc Naziunal Svizzer sin sia pagina da facebook.

