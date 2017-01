A Brail en l'Engiadina hai brischà la notg passada.



L'incendi a Brail saja stà in pitschen incendi da cultira en in territori stip datiers da l'Hotel In Lain, ha ditg envers RadioTelevisiun Svizra Rumantscha la polizia chantunala. Ils pumpies hajan svelt gì sut controlla il fieu e stizzà el. Pertge ch'i ha brischà la notg passada a Brail n'è anc betg enconuschent.

