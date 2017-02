La vischnanca da S-chanf survegn sco ina da las emprimas vischnancas engiadinaisas ina rait da fibra da vaider. Quai ha decis la radunanza communala mesemna saira.

La vischnanca ha deliberà in credit da 836’000 francs per installar la rait per S-chanf, Cinuos-chel, Chapella e Susauna.

Il project duai per gronda part vegnir realisà anc quest onn. Terminà duaja el esser fin la fin dal 2018.

