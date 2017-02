Jaguar survegn agid - la chiropracticra ambulanta en Engiadina

Ina fin dus giadas l'onn vegn Simone Suter da l'Argovia en vacanzas en Engiadin'Ota. Durant quel temp porscha ella era adina il servetsch da sia pratica ambulanta da chiropratica. Surtut possessurs da chavals nizzegian la terapia alternativa a quella da la medicina tradiziunala.

Radund 60% dals animals che Simone Suter tracta èn chavals. 40% èn chauns e qua è la tracta ella ina giada ina vatga, u ina nursa u giats. In tractament dura circa in'ura e stuess vegnir repetì tut tenor cas suenter in pèr mais un en in mez onn.

Il chaval Jaguar, che giauda sia pensiun a Zuoz, è en tractament dapi ina controlla da rutina e Simone Suter deliberescha el dad in pèr bloccadas ch'el ha. La finamira, gista tar in chaval vegl sco Jaguar cun 26 onns, saja da render agreabla la vita en la vegliadetgna. Là po la chiropratica gidar bain.