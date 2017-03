Jau stoss simplamain scriver!

La scriptura engiadinaisa Romana Ganzoni da Schlarigna ha publitgà ses prim cudesch - cun raquints. Ensasez vulaiva ella cumenzar cun in roman. Ma quel n'è betg anc pront. E spetgar pli ditg cun publitgar in cudesch na vuleva Romana Ganzoni betg.

Granada Grischun 2:28 min, Actualitad video dals 28.3.2017

Romana Ganzoni di ch'ella stoppia simplamain scriver. Ella saja in uman che na possia betg auter. Ussa ha ella publitgà ses prim cudesch e quai saja stà in ristg. Vul dir: Romana Ganzoni è stada nervusa per ses debut en furma da cudesch. Ella che è già stada a concurrenzas sco il premi Ingeborg Bachmann a Klagnefurth. Ensasez haja ella vulì publitgar sco prim cudesch in roman. Ma quel n'è anc betg pront. E spetgar pli ditg cun publitgar il prim cudesch na vuleva Romana Ganzoni betg. Ussa è qua la collecziun da raquints che portan ils lecturs a Firenze, a Londra, a Turitg, ma era en Engiadina.

Autura bilingua

Romana Ganzoni disch da sasez che ella saja ina autura bilingua. Ella saja tant "bündnartüütsch" sco rumantscha. Ils raquints Granada Grischun èn dentant per gronda part tudestgs, ma il cudesch cuntegna er passaschas rumantschas.