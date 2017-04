L’ultima disco en l'Engiadina Bassa serra sias portas

19 onns ha manà Jon Corradin la disco Gallaria a Scuol. Ils 15 d'avrigl 2017 serra el las portas e va en pensiun. La successiun è intscherta.

L'ultima discoteca en Engiadina Bassa serra sias portas 2:38 min, Actualitad video dals 10.4.2017

Nagina pussaivladad da ballar, tadlar musica e baiver in drink ensemen cun giuvnas e giuvens da tut l’Engiadina Bassa. La disco tradiziunala amez Scuol serra las portas. La giuventetgna sto bandunar la regiun en direcziun Engiadin’Ota ubain sur il cunfin or en il Tirol dal Sid u quel dal Nord.

Speranza per ina successiun

Ina pitschna speranza datti. Tar Jon Corradin s’ha annunzià in interessent per cumprar la disco. Segir n’è dantant anc nagut.

La vischnanca è dumandada

Era la vischnanca politica da Scuol vesa il problem. In center per la giuventetgna è impurtant, betg mo per la giuventetgna indigena, era per la regiun turistica. Per Christian Fanzun, il president communal, èsi impurtant che tut las vischnancas da l’Engiadina Bassa sa participeschan a las discussiuns enturn ina nova idea per ina disco.

