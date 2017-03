La Biosfera Val Müstair ha sia atgna biera

La biera da furment da la Biosfera è pronta per il martgà. La Val Müstair ha lantschà il nov product ch'ins po cumprar era en il Coop.

Cun ina tschaina han tut ils involvads en la producziun da la nova biera da furment da la Biosfera Val Müstair lantschà il nov product. 4 purs da la Val Müstair han enfin ussa producì radund 7 tonnas furment en Val Müstair per la producziun da la biera. La Bieraria da Tschlin che producescha la Biera engiadinaisa è lura responsabla per la producziun da la nova biera da furment. Actualmain maltescha ina maltaria en il chantun Genevra il furment da la biera da Biosfera. En avegnir vulan ins dentant maltar il furment en Val Müstair. Lura pudess'ins realisar tut ils pass da producziun en la regiun Engiadina / Val Müstair. Il Coop ha gia pustà la biera da furment da la Biosfera per la vendita. Quai senza testar la nova biera ordavant.