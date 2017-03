La «Büvetta» a Nairs dess vegnir svegliada da la sien

Luzius, Bonifaziuns ed Emerita las trais funtaunas mineralas curativas eran vegnidas enchaschadas en la «Büvetta» a Nairs. La Büvetta, bajegiada l’onn 1785 dess retschaiver nova glisch e daventar in center cultural e scientific.

Ils gronds onns da la «Büvetta» en la fracziun da Nairs eran quels enturn il 1900. L’emprova da laschar reviver anc ina giada la «Büvetta» en ils onns 60 ha fat naufragi. Definitivamain serrada è vegnida la Büvetta dal 2006 e a partir da quel onn betg pli vegnida mantegnida.

Nova speranza per la Büvetta

La societad «Pro Büvetta Tarasp» vul reactivar la funcziun da la Büvetta però confurm al temp d’oz. Ella dess daventar in center cultural e scientific e da grond’impurtanza per il turissem in Engiadina Bassa.

Sco emprim pass dess la societad «Pro Büvetta Tarasp» fundar ina fundaziun che ha la finamira da renovar e activar la veglia «Büvetta» e daventar in center turistic sco en ils onns 1900.