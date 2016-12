«La naiv tanscha gist per far passlung»

Preparar la loipa è stà ina sfida per il Club da skis Malögia. Els han duvrà ina massa naiv artifiziala per pudair garantir ina loipa per far la cursa da passlung «Maloja-Lauf». Las sfidas ed uras da lavur hajan dentant rendì: Ins ha registrà dapli curridurs che auters onns.

Radund 200 participants da U10 fin creschids èn sa participads al «Maloja-Lauf». Ina cursa da passlung che ha lieu dapi 51 onns. La situaziun da naiv quest onn era però difficila per ils organisaturs.

Ma malgrà il fatg che Malögia n'ha betg l'infrastructura ideala per far massas da naiv, hai tanschì per far la cursa. Radund 15 chargias naiv artifiziala à 12 meters cubics naiv hai duvrà per la loipa. Ina varianta pli curta che normal, uschè ch'ils participants ston per part far in pèr rundas dapli per rivar sin ils 15 kilometers ch'ils creschids han da far.

