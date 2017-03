La Tessanda Val Müstair ha in administratur ad interim

Actualisà Oz, 17:38

Georg Luzzi

La fundaziun «Manufactura Tessanda Val Müstair» è senza cussegl da fundaziun. Tut ils 5 commembers han inoltrà la desditga per immediat. La surveglianza da fundaziuns Grischuna ha preservà per ina cuntinuaziun cun installar in administratur ad interim.