La Val Müstair è pronta per il Tour de ski

La pista per las 2 cursas è pronta - construida cun 70'000 meters cubic naiv artificiala.

Il Tour de ski cumenza a Silvester. E la pli importanta seria da la cupa mundiala da passlung cumenza quest'onn en Val Müstair. 70'000 meters cubic naiv han ils organisaturs producì per garantir pistas perfetgas per 2 cursas. Il sprint a Silvester e la cursa da 10 kilometers per ils umens e da 5 kilometers per las dunnas il prim da schaner. Ils organisaturs èn cuntents era sche ins sto anc lavurar vid detagls. Ils responsbels da la Federaziun internaziunala da skis FIS èn cuntents cun ils ttrajects da cursa. Ussa po la festa da passlung en Val Müstair che ha in budget dad 1.4 milliuns francs damai cumenzar. Il fieu artificial che era previs la saira da silvester durant la festa dal Tour de ski è dentant annullà. Quai pervia dal prighel acut da fieu en las valladas dal sid dal Grischun.