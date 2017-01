Lantschà iniziativa per segirar sustegn per cultura regiunala

Ina gruppa da 7 persunas vul che las vischnancas d’Engiadin’Ota e la Bregaglia promovian vinavant instituziuns culturalas. Quai er suenter ch’il circul d’Engiadin’Ota n’exista betg pli a partir dals 31 da december 2017.

A partir dals prims da schaner 2018 surprenda la nova regiun Malögia la gronda part da las incumbensas ch’il circul ha anc actualmain. Per la promoziun da cultura na saja dentant nagin pli responsabel, deploreschan ils iniziants. Tenor Reto Caflisch, in dils iniziants, signifitgass in midament ina gronda perdita da bleras persunas activas sin il champ cultural e per las instituziuns culturalas en l’entira regiun Malögia.

400 suttascripziuns vuli

Cun in’iniziativa vul ins uss impedir quel pass. Ils statuts da la regiun Malögia duessan vegnir cumplettads uschia che la promoziun da la cultural regiunala e quella da las scolas da musica regiunalas Engiadin’Ota e Bregaglia vegnian decleradas danovamain sco incumbensas da la regiun Malögia.

Nagins custs en pli

L’iniziativa na genereschia nagins custs novs. Ella pretenda be che las vischnancas promovian vinavant sco fin uss la cultura. En tut vegn l’iniziativa sustegnida da sur 20 instituziuns culturalas en la regiun. Sper la scola da musica era ils differents museums en Engiadina. Sco quai che Reto Caflisch ha ditg ad RTR vul ins ramassar fin en avrigl 2017 las suttascripziuns basegnaivlas.

Acziun lantschada memia baud

Sigi Asprion, il pledader da la conferenza dals presidents communals Engiadin’Ota e Bregaglia, deplorescha ch’ils iniziants n’han betg spetgà cun lur iniziativa fin ch'il Grond Cussegl decida davart incumbensas culturalas il favrer 2017. Tenor il president communal da San Murezzan na lasch ins betg simplamain crudar las instituziuns la fin da l’onn, mabain vegnan quellas a stuair tractar cun las singulas vischnancas per in sustegn finanzial er en avegnir.