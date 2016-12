Linard Nicolay expona a San Murezzan

Il sculptur Linard Nicolay, oriund da Bravuogn, expona fin la fin da mars a San Murezzan.

Linard Nicolay a San Murezzan 2:03 min, dals 21.12.2016

Linard Nicolay vul dar impuls a la glieud che contempla sias sculpturas. Impuls per ponderar, svegliar l’interess, u star airi per contemplar.

L’exposiziun a San Murezzan è la sisavla exposiziun ch’el fa be cun atgnas sculpturas. Sper sculpturas da fier sun expostas era trais da marmel ed in reliev da crap.

Nagins nums – be numers

Las figuras da fier èn filigranas or da pliras dunsainas da glistas da fier. Glistas pli lungas, glistas gulivas, tortas, largias e stretgas. Las figuras n'han nagins nums, be numers uschè che nagin na sa tge che las figuras signifitgan. L’artist sez fa quai sapientivamain. El manegia che la figura represchenta be sa sezza. Il contemplader ha la libertad d’interpretar, il contemplader fa sez la sculptura.

Linard Nicolay è naschi il 1966 a Bravuogn ed è dapi passa 20 onns activ sco artist. El ha studegià art a Bologna ed a Paris.

L’exposiziun a San Murezzan dura fin als 31 da mars dal 2017.

