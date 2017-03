Lucian Schucan puspè en cussegl communal da Zuoz

Oz, 14:52

Tar las tschernas tradiziunalas da Chalandamarz ha il suveran reelegì ils dus cussegliers Ramun Ratti e Christian Florin per in ulteriur trienni. Per il sez vacant suenter la demissiun da Laurence Badilatti era Schucan ì sulet en cursa.

Bild in Lightbox öffnen. Lucian Schucan enconuscha gia la lavur da cusseglier communal. El era gia en il gremi durant plirs onns. Ina conferma haja er dà per Stefan Metzger en la cumissiun da fabrica. Nov en il cussegl da scola piglia Roman Grossrieder plazza. El succeda a Barbara Fendt ch’ha gì da bandunar sia carica, causa limitaziun dal temp d’uffizi. Nov en la cumissiun da gestiun ha il suveran da Zuoz elegì a Jachen Delnon. Ils nov-elegids cumenzan lur carica ils prims da fanadur 2017 (tenor art. 16 da la constituziun communala). La participaziun a las tschernas da Chalandamarz è stada tar 31,5 %. Resultats tschernas da Chalandamarz a Zuoz 2017 Cussegl communal

Bigliets valids

Vuschs obtgnidas

Elecziun FLORIN Christian

211 140 elegì RATTI Ramun

211 144 elegì SCHUCAN Lucian

211 123 elegì

Cumissiun da fabrica







METZGER Stefan 179

145 elegì Cussegl da scola







GROSSRIEDER Roman

176 139 elegì Cumissiun da gestiun

DELNON Jachen

206 198 elegì