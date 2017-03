«Mamma da Chalandamarz» dovra 3 kilos pasta

A Lavin cuschina la «Mamma da Chalandamarz» durant 6 dis la tschaina per tut ils uffants da la vischnanca.

Il Chalandamarz a Lavin en Engiadina Bassa n'è betg finì la saira dal prim da mars. A Lavin cumenza la lavur per la «Mamma da Chalandamarz» a partir dals dus da mars. Alura ha numnadamain la mamma da l'uffant il pli pli vegl da la vischnanca l'incumbensa da cuschinar durant 6 dis la tschaina per tut ils uffants da scola. La tschaina per tut ils uffants tar la «Mamma da Chalandamarz» è tradiziun a Lavin dapi passa 100 onns. Quest onn è Eva Brunner la «Mamma da Chalandamarz».

Idea sociala

Pli baud ramassavan ils mats las mangiativas per las tschainas da Chalandamarz. Uschia pudevan era ils uffants da las famiglias pli paupras almain durant in'emna d'enviern mangiar avunda. Oz ramassan ils uffants raps per gidar da finanziar las tschainas da Chalandamarz.

Ils menus da Chalandamarz a Lavin 2 da mars Ris da

curry cun frtigs e salata Dessert:

chau-caramella 3 da mars

Macaruns

e charn manizzada cun buglia da maila Dessert:

in berliner 4 da mars (avant il bal da Chalandamarz)

Hotdog

e verdura cun sosa da dip Dessert:

in glatsch 5 da mars

Buglia

da tartuffels cun balinas da charn manizzada e carottas, salata Dessert:

turta da glatsch 6 da mars

Charniez

e pasta, salata Dessert:

crema da tschigulatta e vaniglia 7 da mars

Fletta

viennaisa e pomfrits Dessert:

morin quantitads: pasta: radund 3 kilos, ris: tranter 2.5 e 3 kilos

per passa 40 uffants



TR Telesguard 17:40