Maraton da skis Engiadinais ha lieu sin traject original

La situaziun surtut tar il guaud da Staz saja pauc allegraivla al mument. Quai di il president dal comité d'organisaziun dal maraton da skis Engiadinais, Menduri Kasper. Els stoppian manar èn naiv per pudair preparar la loipa sin ils 12 da mars. Var 1000 fin 1500 meters cubic naiv fetschian basegn.

Tenor Menduri Kasper haja ins ponderà differents scenaris per la 49avla ediziun dal maraton da skis Engiadinais.

Pervia da la mancanza da naiv en la cuntrada da palì dal Guaud da Staz, eran vegnidas discutadas pussaivlas rutas per sviar questa part da la loipa.Tut las alternativas avessan gì consequenzas per tut l’eveniment cun retards da partenza a Malögia, serrar pli ditg la via, retards tar il traffic public e persunas che ston passar la via. Tar ina visita oculara han ils organisaturs evaluà la situaziun e decidì ch’i saja pussaivel da manar en la naiv che manca. Quai sajan radund 1000 fin 1500 meters cubic naiv.

RR novitads 20:00