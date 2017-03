Maraton engiadinais na fiss uss betg pussaivel

En il Guaud da Staz manca la naiv. I vul 150 chargias naiv artifiziala per pudair garantir la cursa da passlung.

Preparaziun loipa Guaud da Staz 2:49 min, dals 28.2.2017

Er quest onn han il organisaturs dal maraton pudì minimar la mancanza da naiv cun naiv artifiziala. Quella ston ins dentant purtar cun camiuns al lieu necessari. En il Guaud da Staz n’è quai dentant betg uschè simpel. La palì ota è protegida ed uschia pon las maschinas pir ir lasura sch'i ha avunda naiv u sche la palì è schelada cumplettamain.

Ils organisaturs dal maraton da skis engiadinais han uss dentant gì la fortuna che la palì è schelada. Uschia han els pudì cummenzar da purtar naiv artifiziala en il guaud per construir ina loipa adattada per la cursa da passlung. Ils responsabels fan quint, che bun 150 camiuns pitschens vegnan ad esser necessaris per questa acziun.

Nagins custs ulteriurs per ils organisaturs

Las vischnancas participadas èn s'obliadas da garantir ina loipa da passlung adattada als organisaturs. Uschia ha uss era Schlarigna surprendì la lavur e las resursas per construir la loipa en il Guaud da Staz.

Era uschiglio na fan ils organisaturs betg quint cun custs supplementars. I dettia numnadamain mintg’on custs betg spetgads. Uschia han ins l’onn passa stuì rumir naiv avant il maraton da las dunnas e quest onn hajan els da purtar naiv ad in u l’auter lieu sin il traject.

