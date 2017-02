Night Turf – in eveniment che na merita betg pli il num

Las 21:00 è l’occurrenza schon puspè a fin. L'emprima cursa è las 15:00, la davosa las 17:00. Là èsi anc cler. Da Night Turf na dastg'ins damai betg pli discurrer senza ch'i dat segns da dumonda. Ils organisaturs n'han betg survegnì la lubientscha da far las cursas cun glischs da projecturs.

Tenor Gian Peter Niggli, il vicepresident da l'uniun da cursa San Murezzan, è il problem che l'uniun svizra per cursas da chavals n'accepta betg cursas uffizialas da notg. Uffiziala è ina cursa lura, sch'ins po far scumessas sin chavals.

Fin ussa, damai tar las ultimas duas ediziuns dal Night Turf, haja ins anc desistì d'avrir ils biros da scumessas, di Gian Peter Niggli. I saja dentant in fatg che uschè giajan a perder raps che fetschian era da basegn en in temp nua ch’i daventa adina pli difficil d'organisar las occurrenzas da White Turf, a las qualas era il Night Turf appartegna. Ils custs creschian.

Il num Night Turf resta

Era sche l'occurrenza quest onn n'ha da far pli nagut cun cursas la notg. Quai duai però sa midar. Els hajan uss in onn temp per persvader l'uniun svizra per cursas da chavals. La cumprova, che las cursas da notg na sajan nagin problem per ils chavals, hajan els gia purtà cun las ultimas duas ediziuns.

RR actualitad 08:00