Nova direcziun per Bever anc betg definida

Oz, 21:27

Suenter la midada al timun da la vischnanca da Bever, aveva il victur dal cumbat electoral, Fadri Guidon, declerà sia victoria surprendenta cun il fatg che la populaziun giavischia in midament. Entant n’ha il magister da biologia anc betg instradà la via futura per Bever.

Durant ina dieta il matg 2017, duai la nova suprastanza communala da Bever concretisar las finamiras e definir en tgenina direcziun che la vischnanca sa duai orientar en avegnir. Bler n'ha il president anc betg vulì tradir, da midar s'haja dentant insatge. Engaschament da passa 100 % Fadri Guidon aveva gudogna surprendentamain il cumbat electoral a Bever encunter Ladina Meyer cun 209 a 78 vuschs. Il squitsch e las aspectativas davart da la populaziun da Bever saja bain stads gronds al cumenzament da ses uffizi. Dentant haja el tuttina pudì cumenzar en tutta calma la lavur d'in president communal. Entant sa haja quai midà. Actualmain ha il magister er da dumagnar in pensun da 80% en scola e bun 30% en la vischnanca da Bever. Duas grondas sfidas Surtut tut las lezias regiunalas che las vischnancas d'Engiadin'Ota han da reglar fin la fin da quest onn, sajan numerusas e per part er cumplitgadas. Per Fadri Guidon per gronda part ina materia cumplettamain nova, uschè ch'il um da 48 onns ha gì da sa leger en per esser sin il medem livel sco ses collegas en uffizi.