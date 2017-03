Nova purschida a l’Institut Otalpin Ftan

Novas purschidas duessan manar scolaras e scolars a Ftan. Actualmain van 87 scolaras e scolars a scola en l'Institut Otalpin a Ftan. Prioritad ha la realisaziun dal 10avel onn da scola.

In 10avel onn da scola, ina collavuraziun cun «Mia Engiadina» en il sectur d’informatica e pli tard l’introducziun d’ina matura sin livel naziunal ed era internaziunal. Quai per gudagnar era scolaras e scolars da tut la Svizra ma era dals pajais esters.

Cun prioritad duess però vegnir tractà il 10avel onn da scola. Quatter dis ir a scola ed in di visitar ina fatschenta indigena sco per exempel in scrinari, in electricher, in fiduziari u ina fatschenta da fabrica. Ensemen cun la societad da commerzi e masteranza da l’Engiadina Bassa han ins pudì chattar 33 interpresas ch'èn prontas da mussar a las giuvnas ed als giuvens che sortan da la scola reala u secundara lur fatschenta. E sche tut va bain chattar gist la giarsuna u il giarsun. Dapi blers onns è la tschertga da giarsuns problematic en Engiadina Bassa.

Per l’Institut Otalpin ed era per la masteranza regiunala pudess quest 10avel onn esser d’avantatg. Generar per l'Institut Otalpin dapli scolaras e scolars e per las fatschentas chattar uschia la dretga persuna per il giarsunadi.

