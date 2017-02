Novas chanzuns da Chalandamarz en vischnanca suenter fusiun

Causa la fusiun da las vischnancas da Zernez, Susch e Lavin a la vischnanca Zernez, datti er adattaziuns tar l’usanza da Chalandamarz en ils singuls lieus. Tranter auter èn uss er definidas las chanzuns ch’ils scolars han da savair.

En tut datti 13 chanzuns ch’ils scolars da Lavin, Susch e Zernez han gì d’emprender las ultimas emnas per il cortegi da Chalandamarz en las singulas fracziuns.

Chalandamarz, chaland’avrigl

Naiv e glatsch svanit

Chalandamarz in Engiadina

Chalandamarz, Chalandamarz

Chalandamarz a Zernez

Nus giain a perchürar

Hoz sto’l far chommas

Eu vegn adur’e tard

Guardai co las manzinas

Cur cha primavaira

che gust o che bel spass

Ils prüms marz (scoulina)

L’hom da naiv (scoulina)

Cun quai che las chanzuns che vegnan chantadas da Chalandamarz n’èn betg tuttas identicas en ils singuls lieus, ha ina gruppa da lavur elavurà in nov concept per ils cortegis e reducì las chanzuns da Chalandamarz sin in numer ch’ils uffants èn buns d’emprender e finalmain er chantar.

Tscherna tradiziunala resta

Era sch’ils abitants da las singulas fracziuns han uss ina nova schelta da chanzuns, vegn adina puspè giavischà ina chanzun ch’ins enconuscheva gia avant en l’atgna vischnanca. Uschè na aud ins strusch nagina tipica chanzun da la vischnanca da Zernez a Susch e sutsura.

Program pli cumpact

Cun la fusiun da las vischnancas han ins er gì da restrenscher ils dis da Chalandamarz. A Susch datti per exempel anc 1 di empè da oriundamain 4 dis. Durant quel di van ils scolars da Susch e Lavin l’avantmezdi a stgellar ed il suentermezdi a chantar da chasa a chasa. Al medem di èn ils scolars da Brail e Zernez en la fracziun da Brail cun il cortegi.

Tradiziuns restan

Era suenter la fusiun, duain las tradiziuns en las singulas vischnancas vegnir mantegnidas. Uschè chaminan ils scolars a Susch enturn cun lur plumpas e stgellas rantadas enturn lur venters, il di suenter a Lavin, vegn la stgella purtada be sur las spatlas giu.