Olimpiada 2026 – quo vadis ...

... restas in Grischun o forsa betg? Al podium da discussiun en il Rondo a Puntraschigna han radund 300 auditurs pudì tadlar las opiniuns dals aderents e adversaris.

Far activamain sport, quai e circa l’unic punct nua che ils 2 partids (Silvia Semadeni, Peter Peyer adversaris e Duri Campell, Michael Pfäffli sco aderents) en dal medem idea.

Entant che ils aderents en persvas che gieus olimpics dattan economicamain e turisticamain nov schlantsch en ils adversaris da l’avis che gieus olimpics mainan sulettamain debits al chantun. Per els è il comité olimpic internaziunal (IOC) ina societad corrupta.

Sper ils politichers versads han era 2 giuvens vegni la pussaivladad da prender posiziun. Janick Walther da Puntraschigna che fa activamain sport è persvas che gieus olimpics han in effect positiv per promover il sport tar la generaziun giuvna e il student da Cuira, Fabian Camenisch che è dal avis che tals events chaschunan ina fora finanziala per il chantun e per la confederaziun. Ils giuvens politichers han sa dustà cun success, il public ha gì plaschair da lur engaschament.

Sche ils gieus olimpics han ina schanza o betg quai sta anc en las stailas. Il proxim pass èn las votaziuns dals 12.02.2017.